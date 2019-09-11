Ученые обнаружили в Узбекистане древнейшие наскальные рисунки

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Польские ученые обнаружили в Узбекистане древнейшие петроглифы, сообщает портал Science in Poland.
На склонах высокогорной долины Кызыл-Дара исследователи нашли наскальные рисунки, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Отмечается, что про уникальные изображения им рассказали местные жители.
В основном древние художники изображали животных. Наиболее популярны среди них горные козлы - изображения этого животного встречаются чаще всего.
Исследователи отмечают, что найти рисунки им помогли альпинисты, так как они были расположены в труднодоступном месте.