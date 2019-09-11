12:00 11 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск

Ученые обнаружили в Узбекистане древнейшие наскальные рисунки

J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw
Культура
Получить короткую ссылку
12501

По предварительным оценкам, это могут быть одни из самых древних петроглифов в мире. Исследователи отмечают, что найти рисунки им помогли альпинисты, так как они были расположены в труднодоступном месте.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Польские ученые обнаружили в Узбекистане древнейшие петроглифы, сообщает портал Science in Poland.

На склонах высокогорной долины Кызыл-Дара исследователи нашли наскальные рисунки, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Отмечается, что про уникальные изображения им рассказали местные жители.

В Сурхандарьинской области найден древний город
Археологическая находка в Сурхандарье потрясла мир
Рисунки выполнены на огромных плоских скалах, расположенных на высоте от 2 500 до 3 100 метров над уровнем моря.

В основном древние художники изображали животных. Наиболее популярны среди них горные козлы - изображения этого животного встречаются чаще всего.

Исследователи отмечают, что найти рисунки им помогли альпинисты, так как они были расположены в труднодоступном месте.

Теги:
археологические раскопки, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как менялись идеалы красоты за 100 лет - фото
Большой хоккей возвращается в Ташкент - и это всерьез и надолго
Александр Малышев: хоккей в Ташкент возвращается всерьез и надолго
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054