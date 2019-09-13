Из Узбекистана пытались вывезти древнейшие артефакты в Афганистан

244 монеты и две бронзовые статуэтки относятся к периоду Кушанского царства, существовавшего на территории Узбекистана в III-II веках до нашей эры.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Сотрудники таможенного контроля в Сурхандарьинской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны древних монет и артефактов III-II веков до нашей эры, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета.

При осмотре ручной клади таможенники нашли древние артефакты у иностранного гражданина. Он хотел провезти в Афганистан 244 монеты и две бронзовые статуэтки. Эти древности относятся к периоду Кушанского царства, существовавшего на территории Узбекистана в III-II веках до нашей эры.

Стоимость таких монет- 52 миллиона сумов ($5,5 тыс.).

Теперь ценности отправят в Термезский государственный археологический музей.