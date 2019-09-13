14:35 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Кушанские монеты

Из Узбекистана пытались вывезти древнейшие артефакты в Афганистан

© Sputnik / А. Варфоломеев
Культура
Получить короткую ссылку
197 0 0

244 монеты и две бронзовые статуэтки относятся к периоду Кушанского царства, существовавшего на территории Узбекистана в III-II веках до нашей эры.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Сотрудники таможенного контроля в Сурхандарьинской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны древних монет и артефактов III-II веков до нашей эры, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета.

Сканер в зоне таможенного контроля международного
© Sputnik / Максим Богодвид
На узбекской таможне изъяли незаконно ввезенные компьютеры
При осмотре ручной клади таможенники нашли древние артефакты у иностранного гражданина. Он хотел провезти в Афганистан 244 монеты и две бронзовые статуэтки. Эти древности относятся к периоду Кушанского царства, существовавшего на территории Узбекистана в III-II веках до нашей эры.

Стоимость таких монет- 52 миллиона сумов ($5,5 тыс.).

Теперь ценности отправят в Термезский государственный археологический музей.

Теги:
культурное наследие, Культура, Государственный таможенный комитет, таможенный досмотр, таможенники, Таможня, Таможня



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Изделия из искусственного янтаря на фестивале ремесел в Коканде
Вековые корни и сапоги эпохи Тамерлана: фестиваль ремесел в Коканде – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054