Елена Абитаева о теплом Ташкенте, ледяной Москве и запретных шутках в эфире

В 2004 году популярная радиоведущая из Ташкента Елена Абитаева уехала в Москву отметить Новый год с друзьями и осталась в России навсегда. Об узбекских фразах в эфире российского радио и об отношении журналистки к переменам на родине – в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik, Мария Науменко. Каждый вечер в эфире радио "Европа Плюс" жизнерадостная ведущая Елена Абитаева шутит и обсуждает актуальные темы со своими слушателями. И не все ее поклонники знают, что родом она из Узбекистана.

"Бывает, что в эфир звонят узбекистанцы, я их приветствую "хуш келибсиз", "ассалам алейкум", во мне сразу открывается какой-то невероятный поток узбекских слов", — признается Абитаева.

Елена русско-башкирского происхождения, да и на родине не была 11 лет, но всегда готова поддержать беседу на узбекском, а ее коллеги по радийному цеху давно уже выучили разные фразы на этом восточном языке.

Абитаева начинала свою карьеру радиоведущей в Узбекистане, а в 2004 году перебралась в Москву: приехала в гости к друзьям отметить Новый год и осталась навсегда.

Она признается, что и в республике, и в России слушателей волнуют одни и те же темы: любовь, дружба, добро и зло.

"Единственное, в Узбекистане раньше нельзя было шутить в эфире про политику. Когда я приехала в Россию – здесь таких запретов не было", — вспоминает девушка.

По ее мнению, "сегодня в Узбекистане развита система "мемасиков", и журналисты не боятся шутить над чиновниками".

"Это очень круто! Юмор всегда заставляет власть посмотреть на себя со стороны", — считает Абитаева.

Ее узбекские коллеги также говорят о том, что сейчас в республике пресса стала гораздо свободнее и работает без оглядки на цензуру.

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"Я училась в Ташкентском электротехническом институте связи. Поступила туда, потому что мама сказала: "Он же в двух остановках от дома, будешь спокойно добираться". А тетка утверждала, что в этом вузе учится много мальчиков, и я уже на втором курсе выйду замуж", — вспоминает Елена.

Радиоведущая шутит, что не оправдала надежд родственников – попала на экономический факультет, где на потоке оказалось только двое парней.

После получения диплома будущая звезда эфира устроилась работать в АТС: должна была сводить дебет с кредитом. Но однажды увидела объявление "Ищем журналистов, редакторов, ведущих". Откликнулась на него: написала эссе и прошла конкурс.

"Примерно год нас обучали ребята с "Русского радио" из города Ош. Они дали нам базис для дальнейшей работы. Я до 21 года не выговаривала букву "Р". Мама безуспешно водила меня к логопеду: советские врачи засовывали мне ложку в рот и заставляли произносить "Рррр". А на курсах были занятия по сценической речи для работы в эфире", - рассказывает Абитаева.

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У Елены Абитаевой была цель - закрепиться на радио в российской столице.

"Поначалу для меня климат был очень суровым. Помню, с молодым человеком пошли гулять: декабрь, минус 30 градусов, ветер, - а мы премся через Крымский мост. Наверное, тогда промелькнула мысль: "Все бросаю и покупаю билет на завтрашний рейс". Но это было мимолетное чувство", - уверяет ведущая.

Первое время ей было непривычно осознавать, что в таком огромном мегаполисе нет ни одного близкого человека, признается Елена.

"Мы снимали квартиру в Бутово: зима, сугробы, проходишь мимо жилых домов и думаешь: "Ведь ни в одном окошечке нет родного тебе человека". Вроде бы в Москве так много людей, а не было того, к кому можно было бы заглянуть на огонек, как принято в Узбекистане", — вспоминает журналистка.

Она очень скучает по Узбекистану, ведь последний раз была в республике в 2008 году.

"Я не была на родине почти 11 лет. Иногда думаешь, может, и не стоит уже приезжать, чтобы Ташкент остался в моей памяти таким, каким он был: когда там находилась моя квартира, друзья. Сейчас это совершенно другой город", — рассуждает Елена.

Ведущая уверяет, что никогда не слышала упреков от своих соотечественников по поводу отъезда из страны.

"Узбекский менталитет подразумевает доброе отношение к человеку, полное принятие его решений", — подчеркивает Абитаева.

Елена Абитаева

Переезд в Москву сильно сказался на ее карьере – начинать пришлось заново.

"В Узбекистане ты — звезда, а здесь — простой человек. Тебя никто не знает, и нужно впахивать в сто раз больше для того, чтобы показать всем, на что ты способен. Сейчас я, конечно, обленилась: меня снова нужно вернуть в Ташкент, чтобы я вспомнила, каково тогда было", — шутит она.

Чтобы добиться успеха в большом городе, уверена Абитаева, нужно не рубить с плеча, идти на уступки, и в то же время быть по-хорошему упрямым.