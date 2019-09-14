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Шавкат Мирзиёев открыл фестиваль ремесел в Коканде

Достояние всего человечества: Мирзиёев открыл фестиваль ремесел в Коканде

© Пресс-служба президента Узбекистана
Культура
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Глава государства поздравил гостей с ярким событием и посетил выставку ремесел. Форум народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Узбекистана принял участие в торжественном открытии первого фестиваля ремесел и народно-прикладного искусства в Коканде, сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер поздравил собравшихся с этим масштабным и ярким событием и поблагодарил зарубежных гостей за внимание и уважение, проявленное к национальной культуре республики.

"Народно-прикладное искусство, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, занимает особое место в жизни каждого народа, формировании его менталитета и ценностей. Действительно, возникновение ремесел стало важнейшим историческим шагом к цивилизации", — отметил в своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
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По его словам, открывшийся в Коканде фестиваль станет праздником не только для узбекистанцев, но для мастеров всего мира. Глава государства добавил, что форум будет способствовать дружбе и сотрудничеству между странами.

После торжественной церемонии глава государства ознакомился с экспозицией выставки и пообщался с ремесленниками и мастерами

Международный фестиваль народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года. Дебютный форум собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, искусство, ремесленники, Коканд, Узбекистан



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