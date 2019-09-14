Достояние всего человечества: Мирзиёев открыл фестиваль ремесел в Коканде

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Узбекистана принял участие в торжественном открытии первого фестиваля ремесел и народно-прикладного искусства в Коканде, сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекский лидер поздравил собравшихся с этим масштабным и ярким событием и поблагодарил зарубежных гостей за внимание и уважение, проявленное к национальной культуре республики.
"Народно-прикладное искусство, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, занимает особое место в жизни каждого народа, формировании его менталитета и ценностей. Действительно, возникновение ремесел стало важнейшим историческим шагом к цивилизации", — отметил в своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.
После торжественной церемонии глава государства ознакомился с экспозицией выставки и пообщался с ремесленниками и мастерами
Международный фестиваль народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года. Дебютный форум собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира.