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Мединский анонсировал фестивали узбекского кино в РФ

© Sputnik / Алексей Никольский
Культура
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Глава Минкульта принял участие в открытии первого международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Министр культуры России Владимир Мединский сообщил журналистам, что намерен посетить кинофестивали Узбекистана в городах России, сообщает РИА Новости.

Глава Минкульта принял участие в открытии первого международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде.

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Отмечается, что в Москве и Казани пройдут большие фестивали узбекского кино.

Мединский сообщил, что ознакомился с синопсисом узбекских фильмов, которые планируется показать российским зрителям.

"За последние годы с приходом нового президента и новой команды руководства Узбекистана наши культурные связи резко активизировались", - заявил министр.

Узбекистан также включен в программу "Большие гастроли", в рамках которой театральные коллективы из РФ посетят республику.

Теги:
кинорежиссер, кинотеатр, узбеккино, Кино, Культура



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