Юные певцы из Узбекистана поборются за победу в международном ТВ-шоу

Музыкальный конкурс проводится при поддержке Россотрудничества. Среди участников юные исполнители из России, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, а также из Израиля и Германии.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik, Мария Науменко. Узбекистанские исполнители впервые примут участие в III Международном музыкальном телевизионном конкурсе "Во весь голос", который стартовал в Москве при поддержке Россотрудничества.

Юные певцы будут соревноваться с музыкантами из России, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Германии и Израиля.

Узбекским участникам предстоит исполнить песни российских композиторов Максима Дунаевского, Валерия Сюткина и Светланы Назаренко в новых аранжировках. Также молодые музыканты пройдут тренинги и мастер-классы по творческим дисциплинам. Наставником ребят выступил певец Олег Шаумаров.

© Sputnik / / Сергей Пятаков Наставником участников проекта "Во весь голос" из Узбекистана певец Олег Шаумаров

"Для меня этот конкурс отличается теплотой и добротой. К тому же, у участников проекта есть возможность общаться без преград и понимать друг друга на языке музыки и искусства", - отметил он.

Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко подчеркнул, что на проекте конкурсанты получают возможность общения друг с другом, несмотря на отличия в национальных культурах.

"Обязательное условие конкурса – исполнение песен на русском языке. Если артист поет о любви по-русски, значит, он должен понимать, какое чувство передает слушателю. И русский язык - это то, что остается с ребятами после проекта. Это очень важно", - добавил он.

Жюри конкурса определит лучшую солистку проекта, солиста и музыкальную группу. Также Россотрудничество подготовило специальные призы для отличившихся участников проекта. Шоу завершится финальным гала-концертом.