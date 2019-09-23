Юные певцы из Узбекистана поборются за победу в международном ТВ-шоу

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik, Мария Науменко. Узбекистанские исполнители впервые примут участие в III Международном музыкальном телевизионном конкурсе "Во весь голос", который стартовал в Москве при поддержке Россотрудничества.
Юные певцы будут соревноваться с музыкантами из России, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Германии и Израиля.
Узбекским участникам предстоит исполнить песни российских композиторов Максима Дунаевского, Валерия Сюткина и Светланы Назаренко в новых аранжировках. Также молодые музыканты пройдут тренинги и мастер-классы по творческим дисциплинам. Наставником ребят выступил певец Олег Шаумаров.
Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко подчеркнул, что на проекте конкурсанты получают возможность общения друг с другом, несмотря на отличия в национальных культурах.
"Обязательное условие конкурса – исполнение песен на русском языке. Если артист поет о любви по-русски, значит, он должен понимать, какое чувство передает слушателю. И русский язык - это то, что остается с ребятами после проекта. Это очень важно", - добавил он.
Жюри конкурса определит лучшую солистку проекта, солиста и музыкальную группу. Также Россотрудничество подготовило специальные призы для отличившихся участников проекта. Шоу завершится финальным гала-концертом.