В Ташкенте проведут конференцию, посвященную эвакуации в Узбекистан

В годы войны на территорию Узбекистана были вывезены около 1,5 млн беженцев. Конференция будет посвящена 75-летию Великой Победы.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. 27 сентября 2019 года в Ташкенте проведут Международную научную конференцию "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны", сообщают организаторы мероприятия.

Конференция будет посвящена 75-летию Великой Победы.

Организаторами встречи выступают совместно Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, Институт истории АН Республики Узбекистан, Общество историков Узбекистана и АНО "Содружество народов Евразии".

Организаторы напомнили, что в годы войны на территорию Узбекистана были вывезены около 1,5 млн беженцев. Эвакуация не только помогла уберечь от опасности людей, ресурсы, промышленные мощности, научный и творческий потенциал СССР, но и придала мощный импульс развитию самой республики.

Специалисты в тесном сотрудничестве с узбекскими коллегами, местным населением заложили в республике новые отрасли промышленности (авиационную, электротехническую, энергетическое, химическое, сельскохозяйственное машиностроение), объекты энергетики, открыли более 150 месторождений полезных ископаемых, способствовали созданию в 1943 г. Академии наук Узбекской ССР.