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Умер режиссер Марк Захаров

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
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Выдающийся российский режиссер скончался после продолжительной болезни. Даты прощания и похорон будут известны позже.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Умер российский режиссер, народный артист СССР, руководитель театра Ленком Марк Захаров. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", — сказал директор.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров во время празднования своего 85-летия в театре "Ленком" в Москве, 13 октября 2018 года.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Вишневый сад".

Он также снял семь кинофильмов, самые известные из них — "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен".

Марк Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

Теги:
Кино, кинематограф, Россия, режиссер, смерть



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