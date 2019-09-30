В этот вечер гости праздника смогли увидеть на сцене лауреатов международных конкурсов Милану Пак, Камилу Астанкулову, Маргариту Борисову, Камилу Гарипову и танцевальный коллектив Zlotnikov Dance Centre.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад в Humo Arena прошел концерт юных дарований, сообщает MyDay.uz.

На открытом воздухе состоялось выступление, где молодые узбекистанцы смогли показать свое мастерство под аккомпанемент Национально симфонического оркестра Узбекистана во главе с дирижером Алибеком Кабдурахмановым.

MyDay.uz В Ташкенте выступили юные дарования республики

В этот вечер гости праздника смогли увидеть на сцене лауреатов международных конкурсов Милану Пак, Камилу Астанкулову, Маргариту Борисову, Камилу Гарипову и многих других.

MyDay.uz В Ташкенте выступили юные дарования республики

Помимо этого, на сцену вышел и танцевальный коллектив Zlotnikov Dance Centre, а также коллектив Пулата Абдураимова.

MyDay.uz В Ташкенте выступили юные дарования республики

Концерт был направлен на развитие творческого потенциала подрастающего поколения и раскрытие новых талантов. Инициаторами и организаторами выступили Государственная филармония Узбекистана и компания Bayram Navo.