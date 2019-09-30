12:37 30 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
В Ташкенте выступили юные дарования республики

В Ташкенте выступили юные дарования республики

MyDay.uz
Культура
Получить короткую ссылку
010

В этот вечер гости праздника смогли увидеть на  сцене лауреатов международных конкурсов Милану Пак, Камилу Астанкулову, Маргариту Борисову, Камилу Гарипову и танцевальный коллектив Zlotnikov Dance Centre.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад в Humo Arena прошел концерт юных дарований, сообщает MyDay.uz.

На открытом воздухе состоялось выступление, где молодые узбекистанцы смогли показать свое мастерство под аккомпанемент Национально симфонического оркестра Узбекистана во главе с дирижером Алибеком Кабдурахмановым.

В Ташкенте выступили юные дарования республики
MyDay.uz
В Ташкенте выступили юные дарования республики

В этот вечер гости праздника смогли увидеть на  сцене лауреатов международных конкурсов Милану Пак, Камилу Астанкулову, Маргариту Борисову, Камилу Гарипову и многих других.

В Ташкенте выступили юные дарования республики
MyDay.uz
В Ташкенте выступили юные дарования республики

Помимо этого, на сцену вышел и танцевальный коллектив Zlotnikov Dance Centre, а также коллектив Пулата Абдураимова.

В Ташкенте выступили юные дарования республики
MyDay.uz
В Ташкенте выступили юные дарования республики

Концерт был направлен на развитие творческого потенциала подрастающего поколения и раскрытие новых талантов. Инициаторами и организаторами выступили Государственная филармония Узбекистана и компания Bayram Navo. 

Теги:
фото, Концерт, выступление, дети, артист, Узбекистанцы, танцы, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Политик рубежа тысячелетий: архивные фото с Жаком Шираком
Братья Адель и Артур из Казани исполняют трюки street workout на Северном проспекте
Street workout по-казански: братья сразили зевак своими трюками - видео
Итоги ЧМ по борьбе в Казахстане
ЧМ по борьбе в Нур-Султане – как выступил Узбекистан



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054