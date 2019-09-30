Всемирно известный коллекционер создаст каталог узбекского текстиля

"Это очень амбициозный проект. Ни одна другая страна никогда пока не собирала свое культурное наследие, находящееся в различных собраниях мира, в единый каталог," - говорили на встрече.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Вашингтоне состоялся медиаивент "Новый Узбекистан: уникальные культурные инициативы". Среди участников - историки, востоковеды, коллекционеры и другие любители восточной культуры. На встрече говорили об узбекском текстиле, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Впервые коллекции культурного наследия Узбекистана были так широко презентованы в США. Шла речь о том, какие сокровища Узбекистана сегодня хранятся в фондах Америки и Канады, находятся ли они в частных коллекциях или музеях.

Представители музейного сообщества и коллекционеры выразили намерения сотрудничать с проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", подчеркнув его уникальность для мировой практики.

"Это очень амбициозный проект. Ни одна другая страна никогда пока не собирала своё культурное наследие, находящееся в различных собраниях мира, в единый каталог," - говорили на встрече.

По итогам медиаивента председатель Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и коллекционер Гидо Голдман договорились издать совместно альбом "Узбекские икаты". Он включит в себя богатейшую коллекцию уникальных образцов узбекского текстиля.

Всемирно известный коллекционер также заявил о всемерной поддержке проекта и своем бескорыстном участии в выпуске каталога об узбекских икатах.