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Всемирно известный коллекционер захотел создать каталог узбекского текстиля

Всемирно известный коллекционер создаст каталог узбекского текстиля

Культура
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"Это очень амбициозный проект. Ни одна другая страна никогда пока не собирала свое культурное наследие, находящееся в различных собраниях мира, в единый каталог," - говорили на встрече.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Вашингтоне состоялся медиаивент "Новый Узбекистан: уникальные культурные инициативы". Среди участников - историки, востоковеды, коллекционеры и другие любители восточной культуры. На встрече говорили об узбекском текстиле, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Впервые коллекции культурного наследия Узбекистана были так широко презентованы в США. Шла речь о том, какие сокровища Узбекистана сегодня хранятся в фондах Америки и Канады, находятся ли они в частных коллекциях или музеях. 

Представители музейного сообщества и коллекционеры выразили намерения сотрудничать с проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", подчеркнув его уникальность для мировой практики.

"Это очень амбициозный проект. Ни одна другая страна никогда пока не собирала своё культурное наследие, находящееся в различных собраниях мира, в единый каталог," - говорили на встрече.

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По итогам медиаивента председатель Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и коллекционер  Гидо Голдман договорились издать совместно альбом "Узбекские икаты". Он включит в себя богатейшую коллекцию уникальных образцов узбекского текстиля.

Всемирно известный коллекционер также заявил о всемерной поддержке проекта и своем бескорыстном участии в выпуске каталога об узбекских икатах.

Теги:
Узбекистан, США, Вашингтон, текстиль



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