На православном храме Бухары установили купола

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. 30 сентября на храм Архангела Михаила в Бухаре установлены купола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь здание, которое православные христиане посещают уже четверть века, обрело привычные глазу очертания.

Каждое столь знаковое в жизни общины мероприятие сопровождается молитвой, не стало исключением и это событие.

© Sputnik / Каждое столь знаковое в жизни христианской общины мероприятие сопровождается молитвой.

Установке куполов над храмом предшествовало богослужение, которое совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский Викентий в сослужении всего духовенства Бухарского и Навоийского благочиния.

Настоятель храма иерей Леонид Петров рассказал Sputnik, что купола имеют нитрид-титановое покрытие и изготовлены умелыми мастерами из Переславля-Залесского.

© Sputnik / Купола имеют нитрид-титановое покрытие и изготовлены умелыми переславль-залесскими мастерами.

"Гарантия блеска такого покрытие – 100 лет. Купола Свято-Успенского кафедрального собора в Ташкенте также выполнены из него. Перед установкой мы провели ряд подготовительных работ. В итоге крепления на несущих стенах усилили здание, связав их вместе", - говорит священник.

И это важно, ведь здание имеет более чем 100-летнию историю. Оно построено в 1905-1907 годах как железнодорожный вокзал и долгое время служило по назначению. Но спустя много лет утратило свои функции и было закрыто. В 1994-м объект был передан православной общине Бухары, и с тех пор в нем ведутся богослужения.

© Sputnik / Над православным храмом Бухары воссияли купола

Отец Леонид даже приводит параллели: "Когда-то это место служило ожиданию поезда, сейчас – Царствия Небесного".

Со временем в здании были проведены работы по полному приспособлению его под религиозный объект. Недавно даже была установлена небольшая колокольня. Однако традиционных для такого рода сооружений куполов на нем не было.

© Sputnik / Сейчас установлено три купола. Диаметр самого большого из них 2,5 метра. Верующие называют это событие историческим.

Сейчас же здесь установлено три купола. Диаметр самого большого из них 2,5 метра. Верующие называют это событие историческим.

"Мы видим, как украшается наш храм: установлены колокола, благодаря которым он обрел свой голос, обновлен иконостас, а теперь – купола. Мы верим, что таким образом надежный щит от многих бед и напастей получили не только мы, но и весь наш священный город", - говорит прихожанка Татьяна.

Освещение и установку куполов важным событием в жизни прихода назвал и митрополит Викентий.

"Промыслительно, что купола с крестами над храмом воссияли именно в эти дни, когда наша Церковь празднует Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Ведь Крест – это красота нашей церкви, ее божественная сила, ограждающая и защищающая нас от всех врагов видимых и невидимых", - сказал в своей проповеди владыка.