Умер знаменитый певец Карел Готт

В начале сентября артист рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Знаменитый певец Карел Готт, которого многие называли "чешским соловьем", скончался в Праге на 81-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Анету Штольцову.

Карел Готт скончался около полуночи в окружении членов своей семьи.

Четыре года назад у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После годичного лечения он не раз пытался вернуться на сцену, выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских артистов.

В июле этого года Готт отметил 80-летний юбилей, однако концерт по этому случаю, как и ряд других выступлений ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

В начале сентября певец рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

© Sputnik / Владимир Акимов Чехословацкий эстрадный певец Карел Готт, 1970 год.

Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, был самым популярным гражданином Чехии. По всему миру продано более 30 миллионов копий его дисков.

Большой популярностью пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".