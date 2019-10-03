В театре имени Алишера Навои состоится премьера балета Сергея Полунина

После этого инцидента министр здравоохранения Узбекистана обратился в Генпрокуратуру республики с предложением усилить ответственность за каждое незаконное действие по отношению к медработникам.

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