13:18 03 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Сергей Полунин

В театре имени Алишера Навои состоится премьера балета Сергея Полунина

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
Получить короткую ссылку
29 0 0

Артист балета впервые представит в столице Узбекистана свою новую постановку "Распутин", созданную японским хореографом Юка Ойши.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. 19 ноября в Государственном академическом театре им. Алишера Навои состоится премьера драматического балета "Распутин" Сергея Полунина, сообщает Repost.uz.

Артист балета впервые представит в столице Узбекистана свою новую постановку.

На "Ташкентскую весну" ждут зарубежных звезд оперы и балета >>

Драматический балет "Распутин" был создан японским хореографом Юка Ойши специально для Сергея Полунина.

Организатором премьеры хореографической постановки в Ташкенте выступает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Теги:
балет, Культура, Театр Алишера Навои



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054