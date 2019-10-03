В театре имени Алишера Навои состоится премьера балета Сергея Полунина

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. 19 ноября в Государственном академическом театре им. Алишера Навои состоится премьера драматического балета "Распутин" Сергея Полунина, сообщает Repost.uz.
Артист балета впервые представит в столице Узбекистана свою новую постановку.
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Драматический балет "Распутин" был создан японским хореографом Юка Ойши специально для Сергея Полунина.
Организатором премьеры хореографической постановки в Ташкенте выступает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.