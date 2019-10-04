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Какие известные артисты выступят в Самарканде в ноябре

Какие известные артисты выступят в Самарканде в ноябре

Афиша.уз
Культура
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Братья Липские из России, Ya Tosiba и многие другие выступят в ноябре в Самарканде на благотворительном забеге.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. С 1 по 3 ноября в Самарканде пройдет первый международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, во время которого организаторы проекта подготовили  интересную музыкальную программу с участием артистов из Узбекистана, Финляндии, Германии, Турции и России, сообщает "Афиша.уз".

Среди хедлайнеров - электронный проект Ya Tosiba, турецкий артист, который представит диджей-сет, состоящий из ближневосточных песен, написанных в XX веке, и музыка братьев Липских из Москвы Simple Symmetry, сочетающая в себе этнические ритмы и атмосферу Азии и Африки.

В Узбекистане впервые проведут международный благотворительный забег >>

Напомним, Samarkand Half Marathon – проект Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. Это первый международный благотворительный забег в стране, посвященный проблеме инклюзивности на объектах культуры и искусства.

Средства, вырученные с полумарафона, будут направлены на реализацию экспериментального проекта по созданию доступной среды для слабовидящих и незрячих людей в одном из театров Ташкента.

Теги:
Культура, спорт, Благотворительный марафон, благотворительность, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, музыканты, музыкант, музыка



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