Дуэт Miyagi и Эндшпиль выступит в Ташкенте

Концерт популярного российского хип-хоп проекта пройдет на Юнусабадских теннисных кортах и обещает быть масштабным.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В Ташкенте пройдет концерт российского хип-хоп дуэта Miyagi и Andy Panda, сообщает "Афиша.уз".

Мероприятие состоится на Юнусабадских теннисных кортах, где прозвучат такие хиты, как "Тамада", I got love, Freeman, "Самурай", Hustle, "Заплаканая", Untouchable и другие.

Стоимость билета: от 200 000 до 600 000 сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miyagi Эндшпиль ꪜ (@miyagi_endshpiel_official_page) 4 Июн 2018 в 11:38 PDT

Напомним, Miyagi и Andy Panda (Эндшпиль) — знаменитые российские артисты. В июне 2017 года вышел клип на песню I Got Love, который вошел в альбом Hajime, pt.2, и тем самым стал самым популярным клипом в России и в странах СНГ, набрав на данный момент 324 000 000 просмотров на YouTube.

В сентября 2017 года произошло трагическое несчастье у Miyagi.

После этого случая дуэт остановил гастрольную деятельность, но продолжал выпускать треки, которые быстро превращались в хиты. Двухлетний перерыв в концертной деятельности сам по себе создал большой ажиотаж среди поклонников.