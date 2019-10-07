13:38 07 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Дуэт Miyagi и Эндшпиль выступит в Ташкенте

Дуэт Miyagi и Эндшпиль выступит в Ташкенте

Instagram
Культура
Получить короткую ссылку
13 0 0

Концерт популярного российского хип-хоп проекта пройдет на Юнусабадских теннисных кортах и обещает быть масштабным.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В Ташкенте пройдет концерт российского хип-хоп дуэта Miyagi и Andy Panda, сообщает "Афиша.уз".

Мероприятие состоится на Юнусабадских теннисных кортах, где прозвучат такие хиты, как "Тамада", I got love, Freeman, "Самурай", Hustle, "Заплаканая", Untouchable и другие.

Стоимость билета: от 200 000 до 600 000 сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miyagi Эндшпиль ꪜ (@miyagi_endshpiel_official_page)

Напомним, Miyagi и Andy Panda (Эндшпиль) — знаменитые российские артисты. В июне 2017 года вышел клип на песню I Got Love, который вошел в альбом Hajime, pt.2, и тем самым стал самым популярным клипом в России и в странах СНГ, набрав на данный момент 324 000 000 просмотров на YouTube.

В сентября 2017 года произошло трагическое несчастье у Miyagi.

После этого случая дуэт остановил гастрольную деятельность, но продолжал выпускать треки, которые быстро превращались в хиты. Двухлетний перерыв в концертной деятельности сам по себе создал большой ажиотаж среди поклонников.

Теги:
шоу-бизнес, артист, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Концерт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые популярные фото Instagram
Самые популярные фотографии Instagram за 9 лет
Катастрофа на крыльях свободы: ученые бьют тревогу
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054