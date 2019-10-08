В рамках седьмого по счету фестиваля будут представлены 10 картин известных режиссеров из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. В Узбекистане пройдет ежегодный Фестиваль европейского кино с 11 октября по 10 ноября, сообщает "Газета.уз".

Мероприятие организуется Национальным агентством "Узбеккино" совместно с Делегацией Европейского союза при поддержке Национальной ассоциации электронных СМИ и пройдет в Ташкенте, Нукусе, Ургенче и Джизаке.

Facebook Фестиваль европейского кино пройдет в Узбекистане

В рамках седьмого по счету фестиваля будут представлены 10 картин известных режиссеров из 12 стран Европы: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции.

Бонд в помощь, или Как сделать Узбекистан Меккой для киноманов >>

Это комедийная драма "Король бельгийцев", анимационный фильм "Луиза зимой", документальный фильм "Стефан Цвейг: прощание с Европой", драмы "Экзамен" и "Мелкий фермер", Homo sapiens — фильм, снятый без единого человека в кадре, документальный фильм "Лай собак вдалеке", драма с элементами криминала "Чьямбра", документальная лента "Самый счастливый день в жизни" и художественный фильм "Рай 89".

В Ташкенте фестиваль состоится в медиахолле НАЭСМИ (киноконцертный зал "Зарафшан") с 11 по 18 октября, в Нукусе — с 24 по 26 октября, в Ургенче — с 1 по 3 ноября, в Джизаке — с 8 по 10 ноября (программа).

В Ташкенте пройдет тренинг по документальному кино >>

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском и узбекском языках. Вход бесплатный.

В Узбекистане снимут исторический сериал с бюджетом $20 млн >>

Напомним, вчера стало известно о том, что в Узбекистане в 2020 году стартуют съемки исторического телесериала "Султана".

Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.

Бюджет первого сезона, в которой войдут шесть серий, составит $20 млн.