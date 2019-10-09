В Узбекистане создадут самую крупную в ЦА кинопроизводственную базу

Благодаря новому оборудованию "Узбеккино" сможет провести оцифровку и реставрацию кинолент, хранящихся в архивных фондах как в стране, так и за рубежом.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" приступило к созданию самой крупной кинопроизводственной базы в Центральной Азии, сообщает УзА.

В столице Дании - Копенгагене - проведены переговоры между руководителями "Узбеккино" и датской компании Danmon grouр о реализации крупного проекта по комплексному переоснащению технологической базы и его подразделений кинооборудованием, технологическими системами и мультимедийной продукцией кинопроизводства.

Стороны также обсудили вопросы поставки съемочного оборудования, оборудования для постпродакшн, производства документальных и мультипликационных фильмов. Обозначены сроки реализации проекта в 2020-2021 годах.

Одновременно с модернизацией кинооборудования пройдет и масштабная реконструкция производственной территории киностудии "Узбекфильм": полностью обновят кинооборудование, киностудии хроникальных и документальных фильмов, студии мультипликационных фильмов и республиканского кинофонда.

Благодаря новому оборудованию "Узбеккино" сможет провести оцифровку и реставрацию кинолент, хранящихся в архивных фондах как в стране, так и за рубежом.

Напомним, в Узбекистане в 2020 году стартуют съемки исторического телесериала "Султана" с бюджетов 20 миллионов долларов. Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.