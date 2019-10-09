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В Самарканде прошел фестиваль Silk Road Bazar

В Самарканде прошел фестиваль Silk Road Bazar

Узбектуризм
Культура
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За два дня мероприятие посетило более трех тысяч иностранных туристов, около 55 тысяч гостей из других областей и жителей города.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Самарканде прошел Второй ежегодный фестиваль Silk Road Bazar, приуроченный ко Всемирному дню туризма, сообщает Узбектуризм.

Организаторами выступили хокимият области и города Самарканда, Управление культуры и Ассоциация ремесленников, при поддержке управления образования, СЭС, УВД и других организаций.

В мероприятии приняли участие более 80 ремесленников из разных областей и районов, в работе фестиваля было задействовано свыше 20 точек общественного питания.

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Для гостей и участников фестиваля выступило более 60 артистов и коллективов филармонии и театров, среди которых десятки детских ансамблей. Во время мероприятия в Самарканде была организована одна главная сцена и две второстепенные, светомузыкальное шоу и два больших экрана, транслировавших происходящее в режиме реального времени.

Также всем желающим предоставили возможность полетать на воздушном шаре, а после завершения концертной программы в честь праздника на площади Регистан жителям и гостям города было показано 3D лазерное шоу.

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За два дня мероприятие посетило более трех тысяч иностранных туристов, около 55 тысяч гостей из других областей и жителей города. Было продано ремесленных товаров и пищевой продукции на сумму более 700 миллионов сумов. 

Теги:
Культура, Самарканд, Самарканд, Фестиваль, фестиваль, Узбекистан, Узбекистан



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