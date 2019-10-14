"Чуть не женился на узбечке": Азиза о тайном романе с Абдуловым

Спустя 30 лет после короткого романа между Абдуловым и Азизой стали известны шокирующие подробности.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Популярная певица узбекского происхождения Азиза рассказала о тайном романе с народным артистом России Александром Абдуловым, который в тот момент был женат, сообщила артистка в телепередаче "Секрет на миллион".

"У нас был роман. Видимо, ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Он приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю: "Мне здесь все чужое, я же переехала". Он говорит, чтобы Москву полюбить, ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит", - рассказывает Азиза.

Напомним, что на тот момент, когда между ними закрутился роман, Абдулов был женат уже 15 лет на Ирине Алферовой.

По словам Азизы, они встречались только на его территории и она убегала рано утром, так как все было чужим.

Роман закончился очень быстро, а через 30 лет Азиза случайно встретилась с его второй женой Юлией, которая сообщила артистке, что Абдулов планировал жениться на ней.

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"Она мне рассказала, что специально со мной подошла познакомиться и процитировать Абдулова: "Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!". Конечно, мне было приятно это услышать", — заключила певица.

Напомним, в апреле стало известно о том, что Азизе сделал предложение композитор Олег Бекровный. Возможно, впервые за 55 лет артистка выйдет замуж.