В России впервые откроется выставка узбекского художника Николая Карахана

Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения мастера, которое будет отмечаться в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Государственном музее Востока 12 ноября откроется персональная выставка работ одного из самых ярких художников Узбекистана — Николая Карахана.

Как сообщили в пресс-службе музея, посетители смогут увидеть 120 произведений из частного собрания Олега Колосова — живописные и графические работы, а также редкие архивные документы.

Пресс-служба Государственного музея Востока Николай Карахан. Борцы. 1920-е гг. Картон, масло. 25х50. Частное собрание Олега Колосова

Произведения этого художника всегда участвуют в выставках, организуемых ведущими российскими музеями и посвященных среднеазиатскому изобразительному искусству. Однако его персональные экспозиции в РФ раньше не проводили.

Пресс-служба Государственного музея Востока Николай Карахан. Восстание. Красные палочники. 1933. Бумага, тушь. 32х43. Частное собрание Олега Колосова

Николай Карахан родился 30 мая 1900 года в закавказском селе Нахичеваник в Нагорном Карабахе. Спустя несколько лет его семья переехала в Ташкент, где он окончил гимназию. Академическое образование получил в Туркестанской краевой художественной школе. В 1926 году Карахан стал членом Ташкентского филиала Ассоциации художников революционной России. В июне 1960-го ему было присвоено звание народного художника Узбекской ССР.

Николай Карахан умер в Ташкенте 18 июня 1970 года во время работы над картиной "Дорога домой". Это незавершенное произведение также будет представлено на выставке.

Пресс-служба Государственного музея Востока Николай Карахан. Автопортрет. 1928. Бумага, карандаш. 27х18. Частное собрание Олега Колосова

Работы Карахана хранятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее искусств Узбекистана (Ташкент). Значительная коллекция его работ находится в Государственном музее искусств им. И.В. Савицкого в Нукусе.

Выставка в Государственном музее Востока продлится до 1 декабря.