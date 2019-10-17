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Николай Карахан. Свадьба. 1928. Картон, масло. 27х37. Частное собрание Олега Колосова

В России впервые откроется выставка узбекского художника Николая Карахана

Пресс-служба Государственного музея Востока
Культура
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Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения мастера, которое будет отмечаться в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Государственном музее Востока 12 ноября откроется персональная выставка работ одного из самых ярких художников Узбекистана — Николая Карахана. 

Как сообщили в пресс-службе музея, посетители смогут увидеть 120 произведений из частного собрания Олега Колосова — живописные и графические работы, а также редкие архивные документы. 

Николай Карахан. Борцы. 1920-е гг. Картон, масло. 25х50. Частное собрание Олега Колосова
Пресс-служба Государственного музея Востока
Николай Карахан. Борцы. 1920-е гг. Картон, масло. 25х50. Частное собрание Олега Колосова

Произведения этого художника всегда участвуют в выставках, организуемых ведущими российскими музеями и посвященных среднеазиатскому изобразительному искусству. Однако его персональные экспозиции в РФ раньше не проводили.

Николай Карахан. Восстание. Красные палочники. 1933. Бумага, тушь. 32х43. Частное собрание Олега Колосова
Пресс-служба Государственного музея Востока
Николай Карахан. Восстание. Красные палочники. 1933. Бумага, тушь. 32х43. Частное собрание Олега Колосова

Николай Карахан родился 30 мая 1900 года в закавказском селе Нахичеваник в Нагорном Карабахе. Спустя несколько лет его семья переехала в Ташкент, где он окончил гимназию. Академическое образование получил в Туркестанской краевой художественной школе. В 1926 году Карахан стал членом Ташкентского филиала Ассоциации художников революционной России. В июне 1960-го ему было присвоено звание народного художника Узбекской ССР.

Николай Карахан умер в Ташкенте 18 июня 1970 года во время работы над картиной "Дорога домой". Это незавершенное произведение также будет представлено на выставке.

Николай Карахан. Автопортрет. 1928. Бумага, карандаш. 27х18. Частное собрание Олега Колосова
Пресс-служба Государственного музея Востока
Николай Карахан. Автопортрет. 1928. Бумага, карандаш. 27х18. Частное собрание Олега Колосова

Работы Карахана хранятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее искусств Узбекистана (Ташкент). Значительная коллекция его работ находится в Государственном музее искусств им. И.В. Савицкого в Нукусе.

Выставка в Государственном музее Востока продлится до 1 декабря.

Теги:
Выставка, художник, Культура



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