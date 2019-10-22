"То ли таджичка, то ли узбечка": Manizha выпустила клип на новый трек

В видеоролике авторы высмеяли ксенофобию и стереотипы, а также напомнили о том, как важно ценить настоящее и не упускать момент.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Певица Manizha представила новый клип на песню "Сейчас дважды не случится" и в очередной раз затронула остросоциальную тему.

В видеоролике авторы высмеяли ксенофобию и стереотипы, а также напомнили о том, как важно ценить настоящее и не упускать момент.

"То ли таджичка, то ли узбечка...а, может, и казашка", - говорится в начале видеоклипа.

Манижа стала режиссером, а также снялась в клипе сама, воплотив на экране центральный образ — деревенской девушки, в которую влюбляется односельчанин. Видеоролик очень напоминает короткометражный фильм в духе классики советского кино.

"Это ироничная история из нашей с вами жизни, полной стереотипов и запретов: "женщина должна..", "старики не могут..", "чужие = плохие". Так и живем в молчаливом согласии, упуская важное, настоящее. А между тем сейчас дважды не случится", - написала сама Манижа в соцсетях.

Напомним, Манижа родом из Таджикистана. Получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram.

Девушка запустила флешмоб "Травма красоты" против навязанных медиа идеалов красоты. Также артистка выступает в поддержку различных благотворительных фондов.

Manizha создала приложение в поддержку жертв домашнего насилия >>

В феврале 2019 Манижа запустила социальную кампанию, направленную против домашнего насилия. В рамках этого проекта она выпустила бесплатное мобильное приложение Silsila для помощи жертвам домашнего насилия: оно позволяет быстро позвать на помощь в экстренной ситуации с помощью тревожной кнопки и предлагает список ближайших кризисных центров и убежищ, в которых можно укрыться.