Работники ТВ и кино могут получить новую премию - условия

Деятели телевидения и кино примут участие в пяти этапах конкурса, чтобы получить премию, учреджденную двумя телеканалами страны.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Два национальных телеканала Узбекистана "Менинг юртим" и "Ёшлар" учредили премию "Золотой голубь", сообщается на странице в социальной сети одного из инициаторов.

Ею будут награждаться одаренные деятели сферы телевидения, искусства, культуры и кино. Церемония награждения состоится 4 декабря текущего года во дворце искусств "Истиклол".

Обладателей премии "Золотой голубь" будут определять телезрители посредством голосования. Для этого участники конкурса должны будут пройти 5 этапов:

20 кандидатов в каждой номинации, будут представлены вниманию широкой общественности, где им необходимо будет собрать определенное количество голосов (с 1 по 15 ноября);

Те, кто набрал наибольшее количество голосов, будут участвовать во втором этапе голосования (с 16 по 20 ноября);

5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, будут представлены телезрителям и посредством СМС-голосования продолжат набирать баллы (с 21 по 25 ноября);

3 кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены для итогового СМС-голосования (с 26 ноября по 3 декабря до 22:00);

Итоговый подсчет количества голосов пройдет 4 декабря. Будут объявлены имена победителей.

Номинации премии "Золотой голубь":

"Лучший национальный сериал"

"Лучший актер"

"Лучший видеоклип"

"Лучший эстрадный певец"

"Лучший телеведущий"

"Лучший тележурналист"

"Лучшее ток-шоу"

"Лучший саундтрек"

"Лучшая передача"

Специальные награды "Золотого голубя":

"За внесенный вклад в развитие искусства в Узбекистане"

"За внесенный вклад в развитие узбекского телевидения"

"Лучший наставник"

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Кроме того, совместно с организаторами национальной премии состоится вручение поощрительных наград в следующих номинациях:

"Лучшая концертная программа", "Лучший режиссер года", "Лучший художественный фильм года", "Блогер года", "Самый активная молодёжь года", "Лучший ремесленник года", "Инвестор года", "Лучший изобретатель года", "Лучший архитектор года", "Лучший исполнитель макома", "Художник года", "Лучший врач года", "Лучший предприниматель года".

О размерах премии будет сообщено дополнительно.