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Картины в музее им. Савицкого в Нукусе

Директор музея Савицкого рассказала о судьбе поврежденного шедевра

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (10)
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Sputnik Узбекистан

Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами", пострадавшая во время ЧП в нукусском музее им. И.В. Савицкого, может вернуться в экспозицию уже в следующем году.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Мария Науменко. Директор Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого Гульбахар Изентаева рассказала о ходе реставрации известного шедевра Шевченко, а также о том, когда планируется модернизировать систему пожарной безопасности выставочного комплекса.

Пострадавшая от водяной системы пожаротушения картина "Баба с ведрами" до сих пор находится на консервации, впрочем, уже к следующему году ее планируют вновь выставить в залах музея.

"Баба с ведрами» находится в фондохранилище на реставрации. Эксперт Надежда Кошкина из Москвы приезжала, законсервировала картину. Теперь мы опять ждем Кошкину до конца года. Мы уже направили письмо на имя директора Центра имени Грабаря, где она работает", — отметила директор музея Савицкого.

Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Реставратор: картина "Баба с ведрами" не потеряна для музея Савицкого
По ее словам, самая важная процедура — закрепление красочного слоя — уже сделана, осталось подтонировать картину.

"Мы очень надеемся, что общественность вновь увидит этот шедевр в следующем году. Мы поставили цель - выставить картину снова на экспозицию", — добавила Изентаева.

Говоря о модернизации системы пожаротушения музея, она заметила, что это сложное и дорогостоящее мероприятие. Чтобы заменить водяную систему на газовую, нужны средства. Через Министерство культуры республики заявление передано в Минфин, который будет решать вопрос с финансирование этих мероприятий.

Музей искусств им. Савицкого называют "Лувром в пустыне". В экспозиции собраны лучшие работы художников-авангардистов первой половины XX века.

 

Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (10)



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