В Узбекистане появятся свои мультипликационные герои

Озвучено предложение о том, чтобы привлечь в страну зарубежных экспертов и специалистов-мультипликаторов, которые помогли бы отечественным профессионалам повысить квалификацию.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Первый конкурс мультипликаторов с призовым фондом 50 млн сумов будет организован в Узбекистане. Об этом говорили в Международный день анимации на творческой встрече, организованной НА "Узбеккино" и Студией мультипликационных фильмов.

Национальная мультипликация развита совсем слабо, признали специалисты, поэтому необходимо предпринять решительные меры для ее стимулирования, формирования креативно-мыслящих кадров.

НА "Узбеккино" Творческий вечер мультипликаторов

Говорили о необходимости создания национальных героев мультфильмов, о деятельности частных анимационных студий, обсудили их материально-техническое оснащение.

Озвучено предложение о том, чтобы привлечь в страну зарубежных экспертов и специалистов-мультипликаторов, которые помогли бы отечественным профессионалам повысить квалификацию.

В рамках творческой дискуссии участники разработали дорожную карту, где намечены шаги решения имеющихся в сфере задач. Утверждена она будет на форуме мультипликаторов, который состоится в ноябре 2019 года. Также планируется создать Ассоциацию аниматоров Узбекистана, куда смогут вступить государственные, частные анимационные студии и ННО.