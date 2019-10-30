Кто первый: Саида Мирзиёева поддержала идею проведения полумарафона

Главная цель международного забега - привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризации здорового образа жизни и развития спортивного туризма в стране.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. С 1 по 3 ноября в Самарканде пройдет Samarkand Half Marathon, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Это первый международный благотворительный забег в Узбекистане.

Его главная цель - привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризации здорового образа жизни и развития спортивного туризма в Узбекистане.

В самом полумарафоне могут принять участие как опытные, так и начинающие бегуны —предусмотрены дистанции в 21 км, 10 км и 2 км. Участие платное, предупреждают организаторы - Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры республики. Цены указаны на сайте.

Средства, вырученные с пробежки, будут направлены на реализацию экспериментального проекта в одном из театров Ташкента.

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Саида Мирзиёева в своем выступлении отметила, что самаркандский полумарафон несет в массы идею активного образа жизни и поддерживает благую цель — сделать культуру доступной для всех, в том числе для людей с инвалидностью.

По мнению Мирзиёевой, поддерживать благотворительные проекты, направленные на создание инклюзивной среды, — большая задача. Таких мероприятий, программ и событий должно быть больше.