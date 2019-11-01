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Молодые кинематографисты Узбекистана пройдут обучение в Болливуде

© AFP 2018 /
Культура
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Sputnik Узбекистан

В ходе встречи стороны отметили необходимость организации дней кино Узбекистана в Индии и ответных мероприятий в республике в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. 15 молодых кинематографистов Узбекистана пройдут стажировку в Индии в рамках программы "Индийского технического и экономического сотрудничества" (ITEC Scholarship Training Programs for 2019-2020) по повышению квалификации в сфере кинематографии, сообщает пресс-служба.

Такое соглашение было достигнуто в ходе встречи с Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Узбекистане Сантоша Джа с генеральным директором НА "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым.

"Данная программа подразумевает покрытие всех расходов на обучение кандидатов из Узбекистана. Более того, она позволяет организовать индивидуальные программы по запросу узбекской стороны с обучением на 2-3-месячных курсах кинематографии", – отметил Сантош Джа.

В ходе обмена мнениями прозвучал ряд идей и предложений о сотрудничестве Индии и Узбекистана в сфере кинематографии.

В их числе – налаживание связей Узбекистана с одним из самых авторитетных институтов Индии в области кинематографии в городе Пуна, который уже на протяжении 60 лет является кузницей самых известных кадров в индийском кинематографе, а также самых ярких талантов Болливуда.

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Фирдавс Абдухаликов рассказал о реализуемых на текущий момент двух индийских кинопроектах в Бухаре и Хиве, а также о предстоящих кинопроектах Агентства, запланированных к реализации в Индии в ближайшее время.

В частности, это съемки эпизодов кинокартины "Ибрат" режиссера Ж. Касимова. 

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Глава "Узбеккино" также отметил реализуемые в Узбекистане задачи по повышению привлекательности национальной киноиндустрии на международном медиарынке.

В частности, посол Индии был проинформирован о реформах в области кинотуризма, в том числе о запускаемом с 1 января 2020 года механизме компенсации расходов по системе Rebate для зарубежных кинематографистов при реализации их кинопроектов в Узбекистане.

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В ходе встречи стороны отметили необходимость организации дней кино Узбекистана в Индии и ответных мероприятий в республике в 2020 году.

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, узбеккино, Кино, Индия, Узбекистан, Узбекистан



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