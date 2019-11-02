В Ташкенте объявили победителей конкурса "Мафтункор ранглар жилоси"

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Во Дворце творчества молодежи Ташкента состоялся республиканский этап конкурса "Мафтункор ранглар жилоси" ("Чарующая цветовая палитра"), сообщает пресс-служба Министерства Юстиции.
В конкурсе участвовали дети с инвалидностью в возрасте от 7 до 17 лет из 14 регионов Узбекистана, которые победили в территориальных турах конкурса.
Конкурс проводится в рамках социального проекта "Биз биргамиз!" ("Мы — вместе!"), который реализуется Министерством юстиции совместно с Обществом инвалидов Узбекистана. Он направлен на поддержку лиц с инвалидностью, обеспечение им равных возможностей для реализации творческого, экономического потенциала.
Все 14 финалистов стали победителями и получили золотые медали, дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров.