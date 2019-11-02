В мероприятии участвовали дети с инвалидностью в возрасте от 7 до 17 лет из 14 регионов Узбекистана, которые победили в территориальных турах конкурса.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Во Дворце творчества молодежи Ташкента состоялся республиканский этап конкурса "Мафтункор ранглар жилоси" ("Чарующая цветовая палитра"), сообщает пресс-служба Министерства Юстиции.

В конкурсе участвовали дети с инвалидностью в возрасте от 7 до 17 лет из 14 регионов Узбекистана, которые победили в территориальных турах конкурса.

Пресс-служба Министерства Юстиции В Ташкенте объявили победителей конкурса "Мафтункор ранглар жилоси"

Они доказали, что творческие возможности и полет фантазии не имеют границ. Ребята учатся в школах, а некоторые получают образование на дому, в свободное время играют со сверстниками, читают книги, рисуют, радуют родных и близких новыми победами и достижениями.

Конкурс проводится в рамках социального проекта "Биз биргамиз!" ("Мы — вместе!"), который реализуется Министерством юстиции совместно с Обществом инвалидов Узбекистана. Он направлен на поддержку лиц с инвалидностью, обеспечение им равных возможностей для реализации творческого, экономического потенциала.

Все 14 финалистов стали победителями и получили золотые медали, дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров.