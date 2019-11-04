Узбекистан проведет в Москве выставку картин русского авангарда

В экспозицию планируется включить 12 картин таких художников как Александр Николаев, Александр Сардан, Петр Фатеев, Вера Пшесецкая и Борис Смирнов-Русецкий.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Власти Узбекистана планируют организовать выставку картин русского авангарда из коллекции госмузея искусств Каракалпакстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства культуры страны.

Мероприятие должно пройти в первой половине 2020 года в музее современного искусства "Гараж".

Государственный музей искусств Игоря Савицкого в Нукусе был организован в 1966 году. В коллекции более 44 тысяч произведений русского авангарда - это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мы готовим большую выставку картин русского авангарда из коллекции музея Савицкого в Москве", - сообщил представитель Минкультуры.

По его словам, выставка пройдет с 29 января по 17 мая 2020 года в музее современного искусства "Гараж". В экспозицию планируется включить 12 картин таких художников как Александр Николаев, Александр Сардан, Петр Фатеев, Вера Пшесецкая и Борис Смирнов-Русецкий.

"До конца этого года планируется решить все вопросы по организации выставки", - добавил собеседник агентства.

В феврале фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана объявил международный конкурс на должность директора госмузея в Нукусе. В июле его победителем был объявлен российский искусствовед Тигран Мкртычев.

"Гараж" основан в 2008 году Романом Абрамовичем и Дарьей Жуковой. Широкая программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, проводимая музеем, отражает актуальные процессы, происходящие в русской и международной культуре, и создает возможности для публичного диалога, реализации новых художественных проектов и их критического осмысления. В апреле "Гараж" провел кинофестиваль в Центре современного искусства в Узбекистане, открывшемся тогда же в Ташкенте.