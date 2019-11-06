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Ольга Бузова

Ольга Бузова прибудет в Ташкент в декабре

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
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Sputnik Узбекистан

Ольга Бузова исполнит не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкент в декабре приедет Ольга Бузова. Артистка даст своей грандиозный концерт во Дворце "Дружбы народов", сообщает "Афиша.уз".

Единственное шоу российская певица представит на суд зрителей 16 декабря.

В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Режиссером шоу станет самый востребованный мастер своего дела и друг Ольги Алексей Голубев, который снял для певицы клипы на ее хиты "Привыкаю", "Мало половин", "Wi-Fi".

Билет стоит от 100 000 сумов.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Теги:
звезды, знаменитости, Концерт, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, артист, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, шоу-бизнес



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