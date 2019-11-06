Ольга Бузова прибудет в Ташкент в декабре

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкент в декабре приедет Ольга Бузова. Артистка даст своей грандиозный концерт во Дворце "Дружбы народов", сообщает "Афиша.уз".
Единственное шоу российская певица представит на суд зрителей 16 декабря.
В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.
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Режиссером шоу станет самый востребованный мастер своего дела и друг Ольги Алексей Голубев, который снял для певицы клипы на ее хиты "Привыкаю", "Мало половин", "Wi-Fi".
Билет стоит от 100 000 сумов.
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