Ольга Бузова прибудет в Ташкент в декабре

Ольга Бузова исполнит не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкент в декабре приедет Ольга Бузова. Артистка даст своей грандиозный концерт во Дворце "Дружбы народов", сообщает "Афиша.уз".

Единственное шоу российская певица представит на суд зрителей 16 декабря.

В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Ноя 2019 в 12:35 PST

Режиссером шоу станет самый востребованный мастер своего дела и друг Ольги Алексей Голубев, который снял для певицы клипы на ее хиты "Привыкаю", "Мало половин", "Wi-Fi".

Билет стоит от 100 000 сумов.