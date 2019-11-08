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Пианист Денис Мацуев впервые выступит в Ташкенте

© Flickr/ antony griffiths
Культура
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Sputnik Узбекистан

Народный артист России Денис Мацуев также планирует провести встречу со студентами государственной консерватории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Виртуозный пианист Денис Мацуев, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, 9 декабря представит в Ташкенте новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы.

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Об этом сообщает сайт iticket.uz.

Организатор творческой встречи – Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Часть билетов будет распространена среди работников культурных учреждений Ташкента на безвозмездной основе.

Народный артист России Денис Мацуев также планирует провести встречу со студентами государственной консерватории Узбекистана.

Теги:
Ташкент, Государственная консерватория Узбекистана, Концерт, пианино



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