Лола и все модели- участницы прибыли в город Гуанчжоу, где проходит подготовка к конкурсной программе в специальном Models camp.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Известная модель Лола Ибрагимова представляет Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Она уже прилетела Китайскую Народную Республику и активно готовится к конкурсной программе.

Дарья Масальская Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

Международный модельный конкурс Miss Model Of The World пройдет уже в 31 раз и объединяет 57 красавиц-профессиональных моделей из разных стран.

Лола и все модели- участницы прибыли в город Гуанчжоу, где проходит подготовка к конкурсной программе в специальном Models camp. Всем выдали одинаковую форму, ленты и чемоданы.

Дарья Масальская Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

С таким набором девушки отправились в Нингбо, как почетные гости на финал конкурса Мисс Китай, для показа национальных нарядов.

Напомним, финал конкурса Miss Model of the world состоится 23 ноября в Шеньжене.