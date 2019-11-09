16:04 09 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

Дарья Масальская
Культура
Получить короткую ссылку
68 0 0
Sputnik Узбекистан

Лола и все модели- участницы прибыли в город Гуанчжоу, где проходит подготовка к конкурсной программе в специальном Models camp.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Известная модель Лола Ибрагимова представляет Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Она уже прилетела Китайскую Народную Республику и активно готовится к конкурсной программе.

Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World
Дарья Масальская
Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

Международный модельный конкурс Miss Model Of The World пройдет уже в 31 раз и объединяет 57 красавиц-профессиональных моделей из разных стран.

Лола и все модели- участницы прибыли в город Гуанчжоу, где проходит подготовка к конкурсной программе в специальном Models camp. Всем выдали одинаковую форму, ленты и чемоданы.

Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World
Дарья Масальская
Лола Ибрагимова представит Узбекистан на конкурсе Miss Model Of the World

С таким набором девушки отправились в Нингбо, как почетные гости на финал конкурса Мисс Китай, для показа национальных нарядов.

Напомним, финал конкурса Miss Model of the world состоится 23 ноября в Шеньжене.

Теги:
Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан, узбекистанка, конкурс красоты, Конкурс, модель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото из музея
Спутник_Берлинская стена, на тридцать лет разделившая немецкий народ. Архив
Стена, разделившая немецкий народ на 30 лет. Архивные кадры из Берлина
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться