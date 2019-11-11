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Депардье приедет в Узбекистан

Жерар Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана

Узбеккино
Культура
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Sputnik Узбекистан

Напомним, что организаторами съемок документального фильма с участием Жерара Депардье выступают НА "Узбеккино", Государственный комитет по развитию туризма, посольство Узбекистана во Франции.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Ранее актер посетил Центр исламской цивилизации и ознакомился с ходом его строительства.

Также Депардье побеседовал с вице-премьером Узбекистана Азизом Абдухакимовым, директором Центра исламской цивилизации Шоазимом Миноваровым и генеральным директором агентства "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым.

"Я разделяю позицию президента вашей страны Шавката Мирзиёева, ставшего инициатором создания этого Центра. У вас в стране чтят эту священную религию как средоточие гуманистических ценностей и осуждают тех, кто ставит эту великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием", – сказал Депардье.

Актер особо подчеркнул, что Узбекистан испокон веков являлся землей, рождающей гениальных мыслителей, ученых и богословов. Также он выразил восхищение гостеприимством узбекского народа и богатейшим историко-культурным наследием Узбекистана.

"Узбекистану даровано поистине уникальное географической положение. Находясь в самом сердце Азии, его земля аккумулировала многие культурные традиции извне и, одновременно, транслировала во внешний мир собственный опыт", – отметил Депардье.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Жерар Депардье приехал в Узбекистан
В завершение он добавил, что тема исламского наследия, просвещенного ислама будет одной из основных и в фильме, над которым начата работа в Узбекистане. 

Напомним, что организаторами съемок документального фильма с участием Жерара Депардье выступают НА "Узбеккино", Государственный комитет по развитию туризма, посольство Узбекистана во Франции.

Съемки фильма пройдут в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе, а также в Нукусе.




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