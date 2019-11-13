Жерар Депардье в Узбекистане — чем покорила актера жемчужина Востока

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Жерар Депардье продолжает колесить по Узбекистану в рамках документального проекта для французского телеканала. Это не первый визит актера в республику и, по всей видимости, далеко не последний. Депардье стал официальным послом туристического бренда Узбекистана во Франции и уже планирует несколько совместных проектов.
По словам продюсера актера Арно Фрилле, впервые Жерар побывал в республике ровно 10 лет назад.
Сейчас кинозвезда снимается в документальном фильме об Узбекистане, где тема ислама будет одной из центральных. По признанию продюсера, у Депардье особый интерес к вопросам, связанным с религией и духовностью. Этот аспект стал одним из решающих для участия в проекте.
"Фильм будет показан на французском телеканале. К теме, к стране в целом есть интерес. Жерар хочет поделиться своим видением с французами посредством этой работы. Думаю, картина вызовет достаточно большой резонанс", — прокомментировал Фрилле в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
По его словам, актер пробудет в Узбекистане месяц. Съемки уже прошли в Ташкенте, продолжаются в Самарканде, а затем группа отправится Бухару, Хиву, Термез и Нукус.
"После стольких дней пребывания, постоянного общения с местными журналистами, обычными жителями регионов – героями фильма, думаю, он будет иметь достаточно полную картину об Узбекистане, сможет вполне естественно говорить об этой стране", - заявил продюсер Депардье.
Есть у французского актера и планы сняться в телесериале о жизни Амира Темура.
"Сегодня в мире телесериалы более популярны, чем кино. Я, как его продюсер, также заинтересован в подобных форматах. Амир Темур - известная, в том числе в Европе, личность. Он вел переговоры с французским королем. Жерар в данном проекте как раз будет играть короля Франции", - пояснил Фрилле.
Помимо совместных кинопроектов, есть цель наладить более тесные связи между учебными заведениями в сфере кинематографии обеих стран, сотрудничество между французскими и узбекскими режиссерами и продюсерами.
"Ташкент всегда был известен в кругу кинематографии. При Советском Союзе здесь проводились большие кинофестивали, к киноиндустрии в целом всегда было особое внимание", — заметил Арно Фрилле.
Комментируя назначение французского актера послом туристического бренда Узбекистана, продюсер отметил, что во Франции, как и во всей Европе, традиционно большой интерес к гастрономическому и экотуризму, а также к паломническому.
Кроме того, Жерар Депардье примет участие в Международном форуме послов туристического бренда Узбекистана, который стартует 13 ноября в Ташкенте. Россию на этом мероприятии представляет актер Юрий Стоянов, а всего у Узбекистана в настоящее время 14 туристических послов.