Жерар Депардье в Узбекистане — чем покорила актера жемчужина Востока

Знаменитый французский актер стал послом туристического бренда Узбекистана, а сейчас снимается в республике в документальном кино. О том, чем его покорила эта страна и какие еще совместные проекты планируется реализовать, рассказал продюсер Жерара Депардье Арно Фрилле.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Жерар Депардье продолжает колесить по Узбекистану в рамках документального проекта для французского телеканала. Это не первый визит актера в республику и, по всей видимости, далеко не последний. Депардье стал официальным послом туристического бренда Узбекистана во Франции и уже планирует несколько совместных проектов.

По словам продюсера актера Арно Фрилле, впервые Жерар побывал в республике ровно 10 лет назад.

© Арно Фрилле Французский актер на съемках документального фильма. Узбекистан, 2019

Сейчас кинозвезда снимается в документальном фильме об Узбекистане, где тема ислама будет одной из центральных. По признанию продюсера, у Депардье особый интерес к вопросам, связанным с религией и духовностью. Этот аспект стал одним из решающих для участия в проекте.

"Фильм будет показан на французском телеканале. К теме, к стране в целом есть интерес. Жерар хочет поделиться своим видением с французами посредством этой работы. Думаю, картина вызовет достаточно большой резонанс", — прокомментировал Фрилле в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, актер пробудет в Узбекистане месяц. Съемки уже прошли в Ташкенте, продолжаются в Самарканде, а затем группа отправится Бухару, Хиву, Термез и Нукус.

© Арно Фрилле Жерар Депардье и его продюсер Арно Фрилле на съемках документального фильма в Самарканде. Ноябрь 2019

"После стольких дней пребывания, постоянного общения с местными журналистами, обычными жителями регионов – героями фильма, думаю, он будет иметь достаточно полную картину об Узбекистане, сможет вполне естественно говорить об этой стране", - заявил продюсер Депардье.

Есть у французского актера и планы сняться в телесериале о жизни Амира Темура.

"Сегодня в мире телесериалы более популярны, чем кино. Я, как его продюсер, также заинтересован в подобных форматах. Амир Темур - известная, в том числе в Европе, личность. Он вел переговоры с французским королем. Жерар в данном проекте как раз будет играть короля Франции", - пояснил Фрилле.

Помимо совместных кинопроектов, есть цель наладить более тесные связи между учебными заведениями в сфере кинематографии обеих стран, сотрудничество между французскими и узбекскими режиссерами и продюсерами.

"Ташкент всегда был известен в кругу кинематографии. При Советском Союзе здесь проводились большие кинофестивали, к киноиндустрии в целом всегда было особое внимание", — заметил Арно Фрилле.

Комментируя назначение французского актера послом туристического бренда Узбекистана, продюсер отметил, что во Франции, как и во всей Европе, традиционно большой интерес к гастрономическому и экотуризму, а также к паломническому.

"Религиозный туризм во Франции, где проживает более 10 миллионов мусульман, будет особенно востребован. Думаю, в этом направлении потенциал довольно велик", — заключил собеседник.

Кроме того, Жерар Депардье примет участие в Международном форуме послов туристического бренда Узбекистана, который стартует 13 ноября в Ташкенте. Россию на этом мероприятии представляет актер Юрий Стоянов, а всего у Узбекистана в настоящее время 14 туристических послов.