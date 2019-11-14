Ушел из жизни российский художник, уроженец Ташкента

Почетный член Российской академии художеств скончался вскоре после 85-летнего юбилея. Впервые его картины были представлены в Москве еще в начале 80-х.

Ташкент, 14 ноя — Sputnik. В Москве на 85-м году жизни скончался художник-постановщик и живописец Владимир Артыков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

Уроженец Ташкента ушел из жизни вскоре после своего юбилея: 6 ноября художнику исполнилось 85 лет.

Об этом сообщила его супруга - художник-живописец Римма Исакова.

Владимир Артыков получил известность как художник-постановщик театра и кино, а также живописец. Он получил три высших образования, художественное и кинематографическое. Артыков является режиссером таких документальных фильмов, как "Песнь о воде", "Волшебники рядом с нами" и прочие.

Впервые его картины были представлены в Москве в начале 80-х, сейчас большинство из которых хранятся в Третьяковской галерее, музеях стран СНГ, а также частных коллекциях.

В марте 2016 года он был избран почетным членом Российской академии художеств.