Узбекское правительство вручило Благодарственную грамоту ректору ВГИК

Под руководством Владимира Малышева, сохраняя лучшие традиции, ВГИК динамично развивается в унисон с новейшими тенденциями киноиндустрии.

Ташкент, 14 ноя — Sputnik. В Москве состоялась церемония награждения ректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Владимира Малышева Благодарственной грамотой от имени правительства Республики Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".

Вручил награду генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Российскому ученому, ректору ВГИК, президенту Ассоциации учебных заведений культуры и искусства Владимиру Малышеву несколько дней тому назад исполнилось 70 лет.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов подчеркнул, что правительство Узбекистана награждает юбиляра за его особые заслуги в укреплении взаимоотношений в международном киноискусстве, личные усилия в формировании дружественных связей между кинематографистами Узбекистана и России.

Выпускниками вуза являются многие известные кинематографисты Узбекистана, на которых держится слава и история узбекского кино. Среди них - Малик Каюмов, Рустам Хамдамов, Али Хамраев, Шухрат Аббасов, Ильер Ишмухамедов, Шавкат Абдусаламов, Одельша Агишев, Рустам Сагдуллаев, Юсуп Разыков, Джаник Файзиев.

© ВГИК Благодарственная грамота ректору ВГИК от имени правительства РУз

Высокая оценка дана усилиям В. Малышева по развитию узбекско-российского сотрудничества в сфере кинематографа и расширению связей между высшими учебными заведениями двух стран в подготовке кадров для узбекской киноиндустрии.

В октябре 2018 года ВГИК проводил юбилейные мероприятия в Узбекистане, которые завершились подписанием соглашения о сотрудничестве между данным вузом и Государственным институтом искусств и культуры Узбекистана.

Впервые за много лет в программе 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК приняли участие студенты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.