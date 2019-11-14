Американский боксер Рой Джонс поздравил Отабека Умарова с новым назначением

В начале ноября младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Американский боксер Рой Джонс-младший поздравил Отабека Умарова с назначением на должность главы Ассоциации MMA Узбекистана в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) 13 Ноя 2019 в 9:13 PST

"Отабек, брат, поздравляю с назначением и спасибо за приглашение. Я буду рад стать частью такого события!", - сказал спортсмен.

Напомним, что ранее Умарова также поздравил известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

В начале ноября младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги.

В своем обращении к спортсменам он заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.

23 ноября в спортивном комплексе Humo Arena пройдет первый турнир по смешанным единоборствам GFC 20 (Gorilla Fighting Championship).