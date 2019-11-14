Американский боксер Рой Джонс поздравил Отабека Умарова с новым назначением

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Американский боксер Рой Джонс-младший поздравил Отабека Умарова с назначением на должность главы Ассоциации MMA Узбекистана в своем Instagram.
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"Отабек, брат, поздравляю с назначением и спасибо за приглашение. Я буду рад стать частью такого события!", - сказал спортсмен.
Напомним, что ранее Умарова также поздравил известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.
В начале ноября младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги.
В своем обращении к спортсменам он заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.
23 ноября в спортивном комплексе Humo Arena пройдет первый турнир по смешанным единоборствам GFC 20 (Gorilla Fighting Championship).