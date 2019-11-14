17:53 14 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск

Американский боксер Рой Джонс поздравил Отабека Умарова с новым назначением

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
Получить короткую ссылку
5 0 0
Sputnik Узбекистан

В начале ноября младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Американский боксер Рой Джонс-младший поздравил Отабека Умарова с назначением на должность главы Ассоциации MMA Узбекистана в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

"Отабек, брат, поздравляю с назначением и спасибо за приглашение. Я буду рад стать частью такого события!", - сказал спортсмен.

Напомним, что ранее Умарова также поздравил известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

В начале ноября младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги.

В своем обращении к спортсменам он заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.

23 ноября в спортивном комплексе Humo Arena пройдет первый турнир по смешанным единоборствам GFC 20 (Gorilla Fighting Championship).

По теме

Отабек Умаров выложил в Сеть фото супруги 12-летней давности
Боксер Рой Джонс получил российское гражданство
Боксер Рой Джонс после получения паспорта России: я русский
Теги:
Шавкат Мирзиёев, знаменитости, Узбекистан, США, боксер, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве
Киркоров, селфи и танцы в зрительном зале: концерт Юлдуз Усмановой в Москве
Парк Русских витязей пополнился новыми истребителями Су-35С
"Русские витязи" получили четыре новейших истребителя Су-35С – видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться