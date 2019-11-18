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Канье Уэст

Канье Уэст представит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре

Instagram
Культура
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19 0 0
Sputnik Узбекистан

Продажи билетов стартовали уже сегодня, 18 ноября. Режиссером оперы стала итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Канье Уэст сегодня сделал громкое заявление в своем Twitter: рэпер покажет оперу о вавилонском царе Навуходоносоре.

Продажи билетов стартовали уже сегодня, 18 ноября.

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Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)

Премьера оперы состоится 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl.

В своем Twitter Канье показал приглашение на показ постановки, которое для него сделал Ник Найт.

Ранее британский фотограф поработал с Канье над фильмом Jesus Is King. 

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Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)

По информации Hypebeast, режиссером "Навуходоносора" стала итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. В выступлении будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service и прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и Infinities Song.

Теги:
голливуд, Лос-Анджелес, США, США, Опера, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Ким Кардашьян, Instagram, Instagram, Instagram, звезды, знаменитости, Культура, искусство, шоу-бизнес



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