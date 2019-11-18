Канье Уэст представит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Канье Уэст сегодня сделал громкое заявление в своем Twitter: рэпер покажет оперу о вавилонском царе Навуходоносоре.
Продажи билетов стартовали уже сегодня, 18 ноября.
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Премьера оперы состоится 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl.
В своем Twitter Канье показал приглашение на показ постановки, которое для него сделал Ник Найт.
Invite artwork by Nick Knight pic.twitter.com/U7IBqe1Gxk— ye (@kanyewest) 17 ноября 2019 г.
Ранее британский фотограф поработал с Канье над фильмом Jesus Is King.
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По информации Hypebeast, режиссером "Навуходоносора" стала итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. В выступлении будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service и прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и Infinities Song.