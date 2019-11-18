Канье Уэст представит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре

Продажи билетов стартовали уже сегодня, 18 ноября. Режиссером оперы стала итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Канье Уэст сегодня сделал громкое заявление в своем Twitter: рэпер покажет оперу о вавилонском царе Навуходоносоре.

Продажи билетов стартовали уже сегодня, 18 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 12 Сен 2019 в 4:09 PDT

Премьера оперы состоится 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl.

В своем Twitter Канье показал приглашение на показ постановки, которое для него сделал Ник Найт.

Invite artwork by Nick Knight pic.twitter.com/U7IBqe1Gxk — ye (@kanyewest) 17 ноября 2019 г.

Ранее британский фотограф поработал с Канье над фильмом Jesus Is King.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 12 Окт 2019 в 1:53 PDT

По информации Hypebeast, режиссером "Навуходоносора" стала итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. В выступлении будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service и прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и Infinities Song.