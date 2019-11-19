Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии – СМИ

Народный артист СССР вызвал скорую помощь после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии.

Как сообщает РЕН ТВ, 84-летний Соломин вызвал скорую помощь после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из художественного фильма "Блокада" (Ленфильм, 1973-1977 гг.). Режиссер – Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева – актер Юрий Соломин.

Юрий Соломин возглавляет Малый театр с 1998 года.

Ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка", "Таинственный ящик". Также он снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо", киноромане "Московская сага", телесериале "Тяжелый песок" и других.