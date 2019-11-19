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Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии – СМИ

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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Sputnik Узбекистан

Народный артист СССР вызвал скорую помощь после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. 

Как сообщает РЕН ТВ, 84-летний Соломин вызвал скорую помощь после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

© Sputnik / РИА Новости
Кадр из художественного фильма "Блокада" (Ленфильм, 1973-1977 гг.). Режиссер – Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева – актер Юрий Соломин.

Юрий Соломин возглавляет Малый театр с 1998 года.

Ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка", "Таинственный ящик". Также он снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо", киноромане "Московская сага", телесериале "Тяжелый песок" и других.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Актер Юрий Соломин в роли Доменико Сориано в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано" в постановке Стефано де Лука в Малом театре.
Теги:
артист, госпитализация, Россия, актер



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