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Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте

Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте

MyDay.uz
Культура
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Sputnik Узбекистан

​Дизайнер Лали Фазылова представила коллекцию Lali Fashion Couture 2020, где древние традиции и эстетика Востока сочетаются с динамическими процессами глобализации и индустриализации.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В столице прошло открытие Ташкентской недели моды, сообщает MyDay.uz.

Долгожданное мероприятие стартовало монопоказом Дома моды LALI, посвященным бережному отношению к окружающей среде и культурному наследию страны.

Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте
MyDayz.uz
Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте

Среди гостей показа можно было встретить Нилуфар Абдувалиеву (MURSAK), Диану Рахматуллаеву (Miss Di), SHADISHA (певица), Надиру Арапову (Beauty Bar) и других медийных персон столицы. 

Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте
MyDay.uz
Древние традиции и эстетика Востока: открытие Недели моды в Ташкенте

​Дизайнер Лали Фазылова представила коллекцию Lali Fashion Couture 2020, где древние традиции и эстетика Востока сочетаются с динамическими процессами глобализации и индустриализации.

Ташкентская неделя моды-2019: что ждет гостей мероприятия >>

Напомним, Ташкентская неделя моды пройдет в столице до 25 ноября. Проект организован Ассоциацией дизайнеров Узбекистана Osiyo Ramzi при поддержке Ташкентского городского хокимията и Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

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