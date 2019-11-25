Создатели представят зрителям продолжение истории о зарождении Османской империи, а также великих людей, которые были причастны к этому.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Долгожданная премьера нового исторического сериала "Основание Осман" с любимом актером узбекистанцев Бураком Озчивитом, наконец, состоялась, пишет "Афиша.уз".

Новинка, которая является сиквелом "Воскресшего Эртугрула", вышла на турецком телеканале ATV.

Создатели представят зрителям продолжение истории о зарождении Османской империи, а также великих людей, которые были причастны к этому. Их неимоверными усилиями формировалась могущественная империя, которая сопровождалась тяжелыми испытаниями для всего исламского народа.

афиша.уз Любовь и борьба за власть: новый сериал с Бураком Озчивитом в главной роли

В новых серия зрителей ждет коварство, борьба за власть и удивительно красивая любовь.

На официальном телеканале серии выходят один раз в неделю.

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Примечательно, что в июне директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов раскритиковал турецкие сериалы, на которые жалуются узбекистанцы.

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Напомним, известный турецкий актер и модель Бурак Озчивит посетил Узбекистан в феврале этого года.

По данным различных СМИ, актер прибыл в Ташкент именно для участия в ужине с поклонницами, среди которых были жены влиятельных лиц Узбекистана, бизнес-леди, представительницы модельного бизнеса.

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Сообщается, что за 2,5 часа общения с почитательницами своего таланта он заработал около двух миллионов турецких лир, или более 379 тысяч долларов.

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Актер сказал, что ему очень понравилось в Узбекистане и он непременно хочет вернуться, потому что встретил много гостеприимных людей, с которыми приятно общаться.