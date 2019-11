Знаменитый мем-повар Nusr-et прибыл в Узбекистан - фото

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В эти дни в Узбекистан приезжает все больше и больше звезд. Кроме Хабиба Нурмагомедова и Роя Джонса, в республике побывал легендарный мем-повар Nusr-Et, об этом в своем Instagram сообщил Баходир Джалолов.

Спортсмен выложил снимок вместе со звездой и поприветствовал его в Узбекистане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Welcome to Uzbekistan @nusr_et ✊🏻 Публикация от Bakhodir Jalolov (@bakhodirdjalolov) 24 Ноя 2019 в 2:19 PST

Напомним, Нусрет Гекче – известный на весь мир турецкий ресторатор, ставший самым популярным мем-поваром в Интернете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 16 Сен 2019 в 10:26 PDT

Главная "фишка" звезды - виртуозное нарезание стейков и особый способ посыпания мяса солью: изящно изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыпется приправа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 5 Июн 2019 в 9:26 PDT

Его прозвище Salt Bae. Многие думают, что оно переводится как "Соленый красавчик". На самом деле второе слово BAE – это аббревиатура слов Before Anyone Else. Полностью хештег #saltbae на русском языке расшифровывается как "посоли, прежде чем кто-то другой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 31 Дек 2018 в 8:23 PST

В начале 2017 года в Сети появилось видео, в котором турецкий повар показывает разделку стейка-оттомана ножом, и весь мир увидел его фирменный жест. В течение 48 часов ролик посмотрели 2,6 млн человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 27 Ноя 2018 в 5:24 PST

В течение года турецкий бизнесмен открывает рестораны в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Майами и Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 27 Сен 2019 в 11:17 PDT

Кстати, у Нусрета девять детей, но больше ничего о личной жизни интернет-сенсации не известно.

Интересно, откроет ли он свое заведение в Ташкенте?