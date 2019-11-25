Короткометражный фильм о Коканде стал победителем конкурса "Диво Евразии"

Видеосюжет занял первое место в номинации "Историко-культурные достопримечательности". Прошлогодняя работа "Добро пожаловать в Бухару" в этом году оказалась на втором месте в номинации "Туристические дестинации".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Видеоролик "Коканд – сокровище ремесленников" стал победителем III Международного туристического фестиваля-конкурса "Диво Евразии" в номинации "Историко-культурные достопримечательности". Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Также в этом году Узбекистан оказался на втором месте в еще одной номинации – "Туристические дестинации (города)". Республика представила видеосюжет "Добро пожаловать в Бухару", который в прошлом году был признан лучшим короткометражным фильмом.

В 2019-м на конкурс было отправлено более 700 работ из десяти стран в семи категориях. Участниками фестиваля "Диво Евразии" стали представители туриндустрии, любители и профессиональные фотографы и видеографы из России, Китая, Абхазии, Армении, Болгарии, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Ранее Госкомтуризма Узбекистана представил видеосюжет, где за четыре минуты зрителю демонстрируют, как готовят национальные блюда и сервируют стол. Герои ролика дегустируют плов, самаркандские лепешки, разные виды шашлыка, долму и тандыр гушт.