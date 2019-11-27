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зал знаний ШОС в Ташкенте

Зал знаний ШОС открыт в Ташкенте

Культура
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Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (101)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191127/12884054/Zal-znaniy-ShOS-otkryt-v-Tashkente.html

По замыслу, пространство призвано стать очередным инструментом налаживания международных контактов через культурные, научные, образовательные программы, обмен делегациями, проведение фестивалей и прочих.

ТАШКЕНТ, 27 ноя –Sputnik. В Ташкенте при Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои открыт Зал знаний Шанхайской организации сотрудничества. 

В церемонии открытия участвовали представители Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничества, Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, местная общественность и масс-медиа.

"В своей деятельности Центр предусматривает использование механизмов народной дипломатии для укрепления связей Узбекистана со странами Шанхайской организации сотрудничества", - отметил директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Рахматулла Назаров.

Зал доступен для представителей широкой общественности, специалистов и обычных читателей.

По словам заместителя председателя китайского комитета ШОС Цуй Ли, здесь ожидается ведение многообразной деятельности. Он призван стать очередным инструментом налаживания международных связей и контактов через культурные, научные, образовательные программы, обмен делегациями, проведение выставок, фестивалей и праздников искусств, подчеркнула она.

Здесь представлена разнообразная литература - около 300 наименований на узбекском, китайском, русском и других языках различной тематики, посвященные культуре, национальным традициям и обычаям, а также истории народов стран-членов ШОС.

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В завершение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана им. Алишера Навои и Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане

Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (101)
Теги:
сотрудничество, открытие, Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, Библиотека, ШОС, Ташкент



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