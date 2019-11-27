00:05 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Шедевр, или Конец карьере: новый клип Лолы Юлдашевой взорвал Сеть

"В реальности все не так": глава "Узбекконцерта" о скандальном клипе Лолы

YouTube
Культура
Получить короткую ссылку
413 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1278/48/12784849.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191127/12890309/V-realnosti-vse-ne-tak-glava-Uzbekkontserta-o-skandalnom-klipe-Loly.html

Нашумевший видеоклип на песню "Севгингни менга айт-2" также прокомментировал министр культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Глава "Узбекконцерта" Одил Абдукаххоров и министр культуры республики Бахтиёр Сайфуллаев прокомментировали видеоклип популярной артистки Лолы Юлдашевой, сообщает Repost.

"Лола сняла клип как обычный гражданин страны, а не как певица. Если смотреть на это с законодательной стороны, срок ее лицензии истек 29 августа 2018 года. Она больше не продлевала лицензию. Она выступила как гражданин Узбекистана. И она сама в комментариях на своей станице в Instagram написала, что она показала ситуацию пять лет назад", - заявил глава "Узбекконцерта" Одил Абдкаххоров в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Шедевр, или Конец карьере: новый клип Лолы Юлдашевой взорвал Сеть >>

По его словам, в клипе есть ряд моментов, которые не соответствуют реальности. В частности, "Узбекконцерт" не принимает решение о запрете или, наоборот, разрешении того или иного клипа или песни так, как показано в видеоклипе. Он подчеркнул, что такой комиссии уже нет, и лицензия тоже не выдается таким образом, как это демонстрируется в клипе.

Лола Юлдашева
© Instagram/lolaofficial_
Лола Юлдашева: "Меня пытались спровоцировать на политические комментарии"

"Думаю, что в клипе Лолы показана художественная редкомиссия на телевидении, потому что у нас нет художественной редкомиссии. "Узбекконцерт никогда не давал и не будет давать лицензии для клипов", - отметил Абдкаххоров.

В свою очередь, министр культуры республики Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что этот клип можно трактовать по-разному. Он рассказал, что следит за новыми трудами узбекских исполнителей и обсуждает их со своими коллегами.

"Лицензия дается певцу. По Положению у него обязательно должны быть минимум две авторские песни. На государственных телеканалах требуется лицензии, а частные  - решают сами", - заключил он.

Напомним, 13 октября известная узбекская певица Лола Юлдашева выпустила скандальный видеоклип на песню "Севгингни менга айт-2" ("Скажи мне о своей любви"). В ролике высмеиваются некоторые сферы жизни в республике, поэтому уже за несколько часов это стало одной из самых обсуждаемых премьер последнего времени в узбекском шоу-бизнесе. Пользователи Сети положительно оценили работу и поддержали посыл артистки.

Лола Юлдашева публично рассказала о своих вредных привычках >>

Между тем креативная работа узбекской артистки успела вызвать критику со стороны некоторых государственных деятелей. В частности, председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова посчитала некоторые эпизоды клипа оскорбительными по отношению к национальным культурным ценностям.

По теме

Уже не страшно: Лола Юлдашева рассказала, почему развелась с мужем
"Муж - не ваш господин": Лола Юлдашева жестко ответила читательницам
Лола Юлдашева запустила собственное видеопроизводство
Теги:
Государственное учреждение "Узбекконцерт", клип, песня, Лола Юлдашева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
Лавров: Россия будет и дальше помогать партнерам из Центральной Азии
Лавров рассказал, сколько Россия потратила на помощь странам ЦА – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться