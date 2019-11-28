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Узбекские фильмы впервые поучаствуют в престижном международном кинофестивале

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191128/12893189/Uzbekskie-filmy-vpervye-pouchastvuyut-v-prestizhnom-mezhdunarodnom-kinofestivale.html

На конкурсе представлены работы "Чай" режиссера Шакира Холикова и "Подарок" режиссера Махлиё Аскаралиевой.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Молодые кинематографисты Узбекистана вылетели в Гонконг для участия в Международном кинофестивале короткометражных фильмов DigiCon6 Asia Awards 2019, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

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На конкурс были выдвинуты две кинокартины молодых узбекских кинематографистов: "Чай" режиссера Шакира Холикова и "Подарок" режиссера Махлиё Аскаралиевой. Всего делегацию Узбекистана представляют семь человек.

Режиссер киноленты Подарок Махлиё Аскаралиева, обладатель Гран-при на Международном кинофестивале в Каннах за фильм Чай Шакир Халиков и основатель и директор киношколы Фокус Мария Мусакова.
Facebook / "Узбеккино"
Режиссер киноленты "Подарок" Махлиё Аскаралиева, обладатель Гран-при на Международном кинофестивале в Каннах за фильм "Чай" Шакир Халиков и основатель и директор киношколы "Фокус" Мария Мусакова.

В этом году фестиваль проходит с 26 ноября по 1 декабря.

"Молодые кинематографисты - это будущее национальной кинематографии, и совершенствованию их творческих навыков должно быть уделено повышенное внимание. Наши талантливые ребята принимают участие в столь престижном фестивале благодаря их собственным заслугам и условиям, созданным в Узбекистане для поддержки начинающих кинематографистов", – отметил гендиректор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Он также рассказал, что Национальное агентство планирует создать Молодежный творческий центр, молодежную творческую студию и открыть креативную лабораторию на 150 мест, оснащенную всем необходимым оборудованием для работы.

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DigiCon6 ASIA Awards - ежегодный конкурс, проводимый каждую осень с целью поиска и признания талантливых авторов по всей Азии. Организатором кинофестиваля является японский медиагигант TBS.

Регионами-участниками DigiCon6 ASIA являются Япония, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд. Узбекистан принимает участие в фестивале впервые.

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Теги:
Гонконг, Узбекистан, кинорежиссер, Фестиваль, Кино



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