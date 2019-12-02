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В Москве в музее Гараж обсудят вопросы женской миграции

В московском музее "Гараж" обсудят вопросы женской миграции

Гараж
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191202/12921474/V-Moskve-v-muzee-Garazh-obsudyat-voprosy-zhenskoy-migratsii.html

Сотрудники музея проводят просветительские программы с целью декриминализации образа "мигранта" и повышения гуманности в обществе.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Московский музей современного искусства "Гараж" запустил в этом году направление по работе с людьми, имеющими миграционный опыт.

"Сотрудники музея адаптируют выставочные и просветительские программы, проводят экскурсии, мастер-классы и курсы для тех, у кого есть такой опыт, а также с целью декриминализации образа "мигранта" и "повышения гуманности в обществе", - говорится в сообщении.

Следующим шагом в профессиональной программе станет декабрьская конференция.

Конференция "Музей ощущений: люди с миграционным опытом" продлится три дня, каждый из которых будет иметь свою направленность: участники обсудят общие положения и мировые тенденции в области миграции и вынужденной миграции, специфику взаимодействия культурных институций и людей с миграционным опытом, образование и работу с детьми и подростками.

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Основная цель конференции — привлечь внимание профессионального музейного сообщества и специалистов из социальной сферы к вопросам миграции и поиску новых путей для выстраивания диалога и укрепления межэтнических отношений.

В качестве спикеров в конференции примут участие специалисты международных организаций, сферы культуры и образования из Франции, Германии, Великобритании, Дании, Голландии, Австралии и России.

Теги:
музей, Культура, Россия, Россия, Нелегальная миграция, незаконная миграция, миграционный режим, трудовая миграция, эммиграция, миграция, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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