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Рэпер Sun Jay

Звездный рэпер San Jay выступит на матче "Хумо" – ЦСК ВВС

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Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20191204/12942268/Na-matche-Khumo---TsSK-VVS-vystupit-zvezdnyy-reper-San-Jay.html

Игра состоится в спортивном комплексе Humo Arena в четверг. Стоимость билетов начинается от 15 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" на днях сыграет с самарским ЦСК ВВС. Специальным гостем матча станет известный рэп-исполнитель San Jay.

"Широкая известность пришла к музыканту после исполнения кавера на песню "Карвон" легендарного Шерали Джураева", - говорится в афише.

Матч состоится в четверг в спортивном комплексе Humo Arena. Стоимость билетов составит от 15 тысяч до 75 тысяч сумов.

Группа Hi-Fi
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Санжар Джавбердиев, выступающий под псевдонимом San Jay, отличается не только креативностью и артистизмом, но и своим скандальным поведением.

Так, в марте музыкант устроил скандал в очереди в одном из супермаркетов Ташкента. Видеозапись попала в Сеть и вызвала бурную реакцию.

Также узбекистанцы обсуждали его перепалку с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой: певец заявил, что она своровала у него идею для песни.

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Затем один из сыновей Шерали Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера.

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Теги:
матч, Хоккейный клуб "Хумо", хоккей, рэп, музыка



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