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В Узбекистане построят свой Голливуд за $15 млн

© Flickr / Tom Benson
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191206/12958712/V-Uzbekistane-postroyat-svoy-Gollivud-za-15-mln.html

В местности Аксай Нурабадского района Самаркандской области республики построят киногородок Sollywood.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Американская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading построят в Узбекистане аналог Голливуда, сообщает издание Daryo.

Киногородок получит название Cinema City Sollywood. Он появится в Самаркандской области на площади 160 гектаров. На начальном этапе в проект вложат 15 миллионов долларов.

"Помимо павильонов для съемок кино здесь появятся современные кафе и рестораны, 3-х и 4-звездочные отели, парк культуры и отдыха, аквапарк, киноконцертные залы", — поделился автор проекта Хакимджон Мамасолиев.

Первые фильмы в Cinema City Sollywood начнут снимать уже в 2022 году.

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История кинематографа Узбекистана началась в 1908 году, когда кинооператор и фотограф Худайберген Деванов снял первую ленту о достопримечательностях древнего Хорезма.

Первой киностудией в Узбекистане стало созданное в 1925 году товарищество "Бухкино", выпустившее фильм "Минарет смерти". С 1958 года в Узбекистане работает студия "Узбекфильм".

Помимо нее сегодня в республике функционируют десятки творческих объединений и частных кинокомпаний, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, документальных и анимационных фильмов.

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Теги:
голливуд, Узбекистан



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