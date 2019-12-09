Такое не забывается: Дима Билан возвращается в Ташкент

Уже 3 марта в Ташкенте во дворце Дружбы Народов пройдет шоу мирового уровня "Планета Билан". Билеты - в продаже.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Узбекистан снова приедет Дима Билан, однако на этот раз, чтобы порадовать местных жителей своей музыкальной программой, сообщает "Афиша.уз".

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Уже 3 марта в Ташкенте во дворце Дружбы Народов пройдет шоу мирового уровня "Планета Билан".

"Уникальная постановка, масштабные декорации, звуковое и световое представления, живой звук и, конечно, хиты Димы Билана", - говорится в сообщении.

Билеты продаются в кассах дворца по цене от 100 тысяч сумов.

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Напомним, российский певец уже бывал в Узбекистан и выступал на открытии Humo Arena в марте этого года. Более того, Дима Билан прибыл в Ташкент на костылях. В столице артиста вылечили узбекским пловом и познакомили с интересным попугаем.