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Дима Билан

Такое не забывается: Дима Билан возвращается в Ташкент

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Уже 3 марта в Ташкенте во дворце Дружбы Народов пройдет шоу мирового уровня "Планета Билан". Билеты - в продаже.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Узбекистан снова приедет Дима Билан, однако на этот раз, чтобы порадовать местных жителей своей музыкальной программой, сообщает "Афиша.уз".

На костылях в Ташкент: Диму Билана лечат узбекским пловом >>

Уже 3 марта в Ташкенте во дворце Дружбы Народов пройдет шоу мирового уровня "Планета Билан".

"Уникальная постановка, масштабные декорации, звуковое и световое представления, живой звук и, конечно, хиты Димы Билана", - говорится в сообщении.

Билеты продаются в кассах дворца по цене от 100 тысяч сумов.

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Напомним, российский певец уже бывал в Узбекистан и выступал на открытии Humo Arena в марте этого года. Более того, Дима Билан прибыл в Ташкент на костылях. В столице артиста вылечили узбекским пловом и познакомили с интересным попугаем.

Теги:
звезды, знаменитости, шоу-бизнес, шоу, Концерт, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, артист, Россия, Россия, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Дима Билан, Дима Билан, Культура



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