"Никто никому не портит платья": Нигина Фахриддинова о секретах Miss Intercontinental

О том, кто из конкурсанток достоен короны, о дружбе с представительницей Таджикистана и своих буднях в Египте рассказала Sputnik Узбекистан Нигина Фахриддинова.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Модель из Узбекистана Нигина Фахриддинова, которая сейчас находится в Египте и вовсю готовится к конкурсу Miss Intercontinental, рассказала Sputnik Узбекистан о том, как проводит там свои дни.

"Первые дня три наш график был довольно свободный, потому что все только прилетали туда. Мы прилетели в Египет вместе с моей близкой подругой и также участницей конкурса из Таджикистана Софиной Гаибовой. Нас поселили тоже вместе в одном номере, это очень приятно, так как мы всегда можем друг другу чем-то помочь", - рассказывает Нигина.

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Также модель, представляющая Узбекистан, заметила, что никакой конкуренции между другими участницами конкурса, на удивление, нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 7 Дек 2019 в 6:45 PST

"Нет такого, что кто-то кому-то палки в колеса вставляет, платья портит и так далее. Все девушки очень дружелюбные, мы познакомились абсолютно с каждой из них. Все такие яркие, эффектные и веселые. Мы все здороваемся, все друг друга уважаем. А если вам что-то вдруг понадобится, например, вы что-то забыли, девушки сразу вам это одолжат", - продолжает Нигина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 7 Дек 2019 в 4:36 PST

По ее словам, в эти дни проходили фотосессии и видеосъемка в купальниках и вечерних платьях, мини-интервью.

"Мне очень понравилось то, что во время выхода в бикини, нам разрешили надеть слитные купальники, так как тут все уважают нашу религию и это все не повлияет на итоги конкурса", - говорит девушка.

Напомним, модель Нигина Фахриддинова стала первой узбекистанкой, представляющей родную страну на конкурсе Miss Intercontinental.

"Хочу отметить, что каждая девушка, которая здесь присутствует, достойна этой короны. Мы все великолепны и красивы. У каждой девушки такие наряды, такие роскошные национальные костюмы. Каждая из них - настоящая леди", - добавила модель.

Также известно, что те, кто хочет поддержать Нигину на конкурсе, должны подписаться на страничку MissIntercontinental в Instagram и ждать голосования. Совсем скоро это сможет сделать каждый, кто болеет за узбекистанку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 8 Дек 2019 в 5:00 PST

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